Донбасс наш? Жители региона начали массово получать российские паспорта

Политика

В Донбассе жители начали массово получать российские паспорта в ускоренном порядке, сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко.

«По моей информации, в некоторые бюджетные учреждения (возможно, все) поступил запрос на срочный сбор документов для ускоренного получения паспортов ДНР и Российской Федерации всем желающим. Насколько эта программа масштабна и с чем это связано, пока до конца не ясно. Люди, от которых я это узнал, „стояли“ в очереди на конец 2021 - начало 2022 годов», - написал журналист в своем telegram-канале.

Эксперты предполагают, что такая ситуация связана с обострением конфликта в отношениях Украины и России. Ранее сообщалось о минометном ударе по Донбассу, власти ДНР считают, что Украина готова к полномасштабной войне в регионе, пишет URA.RU.