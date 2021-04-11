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Политика

Донбасс наш? Жители региона начали массово получать российские паспорта

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 16:21
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 16:21
1 мин
Pixabay
Жители региона начали массово получать российские паспорта

В Донбассе жители начали массово получать российские паспорта в ускоренном порядке, сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко.

«По моей информации, в некоторые бюджетные учреждения (возможно, все) поступил запрос на срочный сбор документов для ускоренного получения паспортов ДНР и Российской Федерации всем желающим. Насколько эта программа масштабна и с чем это связано, пока до конца не ясно. Люди, от которых я это узнал, „стояли“ в очереди на конец 2021 - начало 2022 годов», - написал журналист в своем telegram-канале.

Эксперты предполагают, что такая ситуация связана с обострением конфликта в отношениях Украины и России. Ранее сообщалось о минометном ударе по Донбассу, власти ДНР считают, что Украина готова к полномасштабной войне в регионе, пишет URA.RU.

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