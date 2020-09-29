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Эксперты рассказали к каким санкциям России нужно готовиться в первую очередь
29 сентября, 2020 17:40
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Pixabay
Агентство Fitch Ratings оценило какие санкции со стороны США против России будут введены в первую очередь. Согласно ведущему аналитику Fitch по российскому рейтингу Эриху Ариспе, наиболее скорыми ограничениями, среди всех санкционных инициатив, будут меры против газопровода «Северный поток-2».
Ариспе пояснил, что санкции против «Северного потока-2» отражают консенсус исполнительной и законодательной властей США. По другим ограничительным мерам такой консенсус пока отсутствует, передаёт «РБК».
Ранее Евросоюз придумал новые антироссийские санкции за Крымский мост.
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