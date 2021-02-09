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Эксперты из Евросоюза в области ядерной безопасности прибыли на Белорусскую атомную станцию

Лилия Караева
9 февраля, 2021 10:16
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 10:16
1 мин
БелАЭС
Globallookpress

На Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) прибыли европейские эксперты. Они посетят объекты станции и ознакомятся с материалами Национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2016-2018 годах.

Представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности будут работать до 10 февраля. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси.

Среди экспертов - представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Задача комиссии - не только увидеть объекты АЭС, но и задать вопросы представителям Госатомнадзора, проектировщикам и специалистам станции, пишет РИА Новости.

Напомним, БелАЭС - российско-белорусский проект, генподрядчиком которого является «дочка» «Росатома» - компания «Атомстройэкспорт». Ранее на станции провели стресс-тесты, которые не выявили дефицита безопасности на объекте. Тем не менее в рекомендации по итогам экспертизы внесли 23 пункта - часть уже выполнена.

Ранее стало известно, почему БелАЭС останавливают раз за разом.

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