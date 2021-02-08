Что происходит на АЭС в Беларуси и почему ее останавливают раз за разом?

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За три месяца с момента открытия Белорусской АЭС электростанцию раз за разом останавливали. Специалисты, знакомые с процессами изнутри, рассказали, что происходит, на условиях анонимности.

Трое собеседников сообщили, что на атомной электростанции в Островце идут проверки - в процессе не раз выявляли неполадки. Были и аварийные ситуации, в результате которых останавливалась работа первого энергоблока.

Несколько раз выходили из строя трансформаторы напряжения. О таком случае, в частности, сообщалось в ноябре.

Работники уверены, что такие неполадки безопасны.

«Трансформаторы напряжения — это такое мелкое оборудование, которое на любой электростанции ставится сотнями и тысячами штук. И их выход из строя — это неприятное и довольно редкое, но вовсе не уникальное событие. Никакой опасности оно не несет», - рассказал источник. Его слова приводит Tut.by.

На вопрос, что произошло на станции в январе, второй источник сказал, что проблема была связана с генератором собственных нужд - устройства, которое вырабатывает электроэнергию для подпитки самой АЭС. Он мог выйти из строя из-за холода.

Названные неполадки не несут опасности для людей и окружающей среды, уверены рабочие.

«Все, что касается ядерной безопасности, дублируется, по меньшей мере, четырежды... До сих пор на станции не случалось ни одного происшествия, которое хотя бы в теории могло привести к каким-то проблемам с радиацией. Январское отключение могло привести к кратковременному отключению электроэнергии в некоторых местах, но не более того», - сказал собеседник.

В ноябре АЭС прекратила генерацию электроэнергии. Причиной называли взрывы трансформаторов напряжения.