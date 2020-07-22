Экономисты сошлись во мнении о деноминации и девальвации в России в августе

Политика

Ktonanovenkogo.ru

Целый ряд признаков указывает на то, что Россия близка к кризису 1998 года. Экономисты предупреждают: в августе могут повториться девальвация и деноминация.

Эксперт Николай Печерников заявил, что для серьезных экономических потрясений есть все предпосылки. Как и в 1998 году, в России заканчиваются резервы, поскольку коронавирус заставил Минфин опустошить фонды как минимум на треть. На приближение кризиса указывает то, что Россия сегодня - единственная страна, которая продает золото, а не покупает. Этот фактор свидетельствует о нехватке финансов. Данные предпосылки могут привести к девальвации, нацеленной на то, чтобы заместить выпадающие расходы от экспорта нефти и газа.

Экономист Михаил Хазин полагает, что цель деноминации - желание либералов подчинить своему влиянию Минфин. Другая предпосылка для деноминации и девальвации - возможность ЦБ и Минфина проводить жесткую политику отказа от наличности, а ее в стране ходит слишком много.

Экономический эксперт Александр Латкин считает, что девальвация будет постепенной, но ее вероятность очень высока. Позиции, что девальвации не избежать, придерживается экономист Михаил Делягин. По его мнению, она будет ощутимой, но мягче, чем в 1998 году.

Экономист Максим Кривилевич сказал изданию Delta, что девальвация - это то, что происходит понемногу каждый день. Он успокоил, что нет оснований для паники, а негативные прогнозы заставят людей вложиться в покупку ненужных вещей.

«Будет ли рубль падать к доллару? Конечно, будет. Но при этом, никакого взрыва не ожидается: не будет такого, что вечером доллар стоил 70 рублей, а к утру – 170», - сказал он.

13 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что деноминации не будет.