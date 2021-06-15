Экономика не нашла замены труда мигрантов: Путин своим указом разрешил нелегалам остаться
Президент России Владимир Путин в день окончания моратория на выдворение мигрантов подписал указ, разрешающий иностранцам остаться, несмотря на просроченные документы. Иностранцы могут до 30 сентября урегулировать свое правовое положение в стране или покинуть Россию.
Мигрантам разрешено оставаться в России в течение 90 дней с момента открытия границ с соответствующим государством.
Под действие указа не попадают те, кто освободился из тюрьмы, участвует в митингах или поддерживает терроризм, уточняет РБК.
Указ Путина вступает в силу 16 июня.
Как пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, МВД было сторонником более жестких мер в отношении мигрантов, но такая политика оказалась слишком затратной. Во-первых, экономика России не нашла замены труда мигрантов, во-вторых, депортация могла серьезно ухудшить отношения с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.
Ранее сообщалось, что российские заключенные заменят трудовых мигрантов.