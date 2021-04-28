«Экономически целесообразно»: в Кремле рассказали о возможном объединении регионов

Политика

В Кремле прокомментировали заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о необходимости сокращения в стране количества регионов путем их объединения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает эту идею целесообразной, но есть некоторые нюансы.

По его словам, процесс укрупнения регионов может запуститься только в том случае, если данная инициатива будет высоко оценена жителями этих регионов, называние «сверху» недопустимо. К тому же, граждане РФ пока без особого энтузиазма выслушивают подобные предложения.

«Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в трех регионах страны местные власти не хотят лечить жителей от коронавирусной инфекции.