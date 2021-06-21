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Политика
Эхо встречи Путина и Байдена: в Россию возвращается представитель США
21 июня, 2021 22:51
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
На текущей неделе в Россию вернется посол Соединенных Штатов Джон Салливан, который покинул страну в конце апреля на фоне обострения в отношениях двух стран. О возврате Салливана сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс, его слова передал корреспондент американского телеканала CNN
«Представитель госдепа заявил, что посол Джон Салливан на текущей неделе вернется в Москву», - рассказал корреспондент.
Подтверждение о возврате Салливана на этой неделе также дал источник «Интерфакса».
Напомним, решение о взаимном возврате послов США и России было достигнуто на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом 16 июня в Женеве.
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