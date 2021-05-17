«Единая Россия» расширит полномочия Росгвардии в свете последних событий

Политика

Сегодня «Единая Россия» внесёт в Государственную думу законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования. Об этом сообщил заместитель Секретаря Генерального совета партии, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

ЕР предлагает внести изменение в Федеральный закон «Об оружии», а именно добавить в него новое определение – «медицинские противопоказания к владению оружием». Депутаты предлагают запретить гражданам, не прошедшим необходимые осмотры у специалистов, покупать, хранить и носить оружие.

«Медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование», – сообщил Хинштейн.

После прохождения вышеизложенных «испытаний», электронное заключение, по планам, будет размещено в ГИС Министерства здравоохранения РФ и у отдела Лицензионно-разрешительной работы Росгвардии появится к нему доступ.

«Кроме того, мы предлагаем вести электронный учёт оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии», – заключил Хинштейн в своем Telegram-канале.

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