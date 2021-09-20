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Политика
«Единая Россия» потребовала пересчета голосов на выборах в Госдуму
20 сентября, 2021 09:51
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» потребовали пересчета голосов на выборах в Госдуму. Заявления направлены в ЦИК Якутии, где победили коммунисты.
Они будут рассмотрены 22 сентября. Об этом пишет ТАСС.
Коммунисты в Якутии набрали 35,15% голосов. За ними идет «Единая Россия» с результатом 33,22%. У «Справедливой России - за правду» 8,19% голосов.
Явка в Якутии составила 51,23%.
Ранее сообщалось, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не пришел в штаб после выборов.
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Зачем «Единой России» понадобилось пересчитывать голоса, если победа партии очевидна?
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