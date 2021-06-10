«Единая Россия» лишилась сторонников
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов заявил о том, что «Единая Россия» потеряла доверие граждан окончательно. По его мнению, случилось это после принятия решения о необходимости повысить пенсионный возраст в стране.
«Реальная товарная стоимость пенсий снизилась, как и реальные доходы граждан. На месте руководителей «Единой России» я бы постеснялся выдавать такие результаты за достижение. Все это результат ошибочно финансово-экономический политики «Единой России», которая все эти годы владела и правительством, и парламентом страны», — убеждён политик.
По его словам, граждане остались ни с чем — пенсии не выросли, доверие отобрали, написал Миронов в Telegram-канале.
Ранее Миронов призвал приучить российских граждан отдыхать в родной стране.