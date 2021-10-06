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Политика
«Единая Россия» будет контролировать всю Госдуму через «своих» людей в комитетах
6 октября, 2021 11:18
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
«Единая Россия» намеревается взять под контроль работу Государственной думы РФ и всех её комитетов. Об этом сообщили инсайдеры.
На самом деле передача части руководящих должностей оппозиционерам носит лишь условный характер, поскольку принимать решения будут единороссы, ставшие заместителями председателей тех комитетов, во главе которых стоят представители других партий.
«Так как в комитетах решения принимаются коллегиально, а большинство в Госдуме у ЕР, фракция будет через зампредов влиять на решения комитетов», - цитирует собеседника URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как жители страны, по его мнению, относятся к «Единой России».
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