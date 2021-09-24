«Единая Россия» - 324 мандата: Элла Памфилова раскрыла итоговый расклад сил в новой Госдуме
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, как распределились 450 мандатов в Госдуме по итогам выборов. «Единая Россия» получила 324 места.
Согласно окончательным данным, в Госдуму прошли восемь партий и пять самовыдвиженцев. Конституционное большинство сохранилось у «Единой России». На прошлых выборах у партии было чуть больше мандатов - 343.
У КПРФ - 57 мест, «Справедливой России — За правду» - 27, ЛДПР - 21. «Новые люди» получили 13 мандатов. Об этом пишет РБК.
Партии «Родина» и «Гражданская платформа» заработали по 1 мандату. У самовыдвиженцев - 5 мест.
Напомним, выборы впервые длились три дня. Явка составила 51,72%. Семь регионов, включая Москву, могли голосовать онлайн. Партия КПРФ раскритиковала электронное голосование - лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал, что это была «мухлевка». Свою критику он лично выскажет президенту России Владимиру Путину на встрече главы государства с лидерами партий. Она намечена на 25 сентября.