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Политика
Джо Байден заявил о «надежде и ожидании» встречи с Владимиром Путиным
5 мая, 2021 00:09
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Alex Edelman - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Американский лидер Джозеф Байден «надеется и ожидает» встречи с президентом России Владимиром Путиным в июне в Европе.
Одна из журналисток спросила главу Белого дома, рассчитывает ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. «Да, я надеюсь и ожидаю», — сказал президент США.
В июне состоится первая заграничная поездка Байдена в качестве президента. Он посетит Великобританию и Бельгию, сообщает РБК.
Как сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден хочет обсудить стабилизацию российско-американский отношений.
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