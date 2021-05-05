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Политика

Джо Байден заявил о «надежде и ожидании» встречи с Владимиром Путиным

Артем Денисов
5 мая, 2021 00:09
1 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 00:09
1 мин
Alex Edelman - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Alex Edelman - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Американский лидер Джозеф Байден «надеется и ожидает» встречи с президентом России Владимиром Путиным в июне в Европе.

Одна из журналисток спросила главу Белого дома, рассчитывает ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. «Да, я надеюсь и ожидаю», — сказал президент США.

В июне состоится первая заграничная поездка Байдена в качестве президента. Он посетит Великобританию и Бельгию, сообщает РБК.

Как сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден хочет обсудить стабилизацию российско-американский отношений.

Ранее по теме:  Что Джо Байден хочет на встрече с Владимиром Путиным рассказали в Белом доме
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