Что Джо Байден хочет на встрече с Владимиром Путиным рассказали в Белом доме

Политика

На возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Джо Байден хочет обсудить стабилизацию российско-американский отношений. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь заявил, что еще до того, как Байден избрался на пост президента, он «четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы (Вашингтон – прим.) примем ответные меры».

При этом Блинкен подчеркнул, что Штаты не стремимся к эскалации отношений между странами и выступают за «более стабильные, более предсказуемые отношения».

«<…> И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже», - сообщил госсекретарь.

Он добавил, что что у президента Байдена будет возможность «поговорить об этом напрямую» во время встречи с российским президентом, передаёт «ТАСС».