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Джо Байден встретился с Владимиром Путиным в формате видеоконференции

Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 15:34
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 15:34
1 мин
Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Стартовал двухдневный виртуальный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Пару минут назад его открыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Известно, что во время онлайн-мероприятия выступит с докладом и лидер РФ Владимир Путин, который долгое время скрывал свое намерение участвовать в видеоконференции.

«Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост», – цитирует Байдена Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось о том, что президент РФ изложит подходы России «в контексте налаживания международного сотрудничества, направленного на преодоление последствий изменения климата».

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ТЕГИ
Владимир Путин
Климат
Джо Байден
Саммит
Видеоконференция
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