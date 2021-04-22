Джо Байден встретился с Владимиром Путиным в формате видеоконференции

Политика

Стартовал двухдневный виртуальный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Пару минут назад его открыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Известно, что во время онлайн-мероприятия выступит с докладом и лидер РФ Владимир Путин, который долгое время скрывал свое намерение участвовать в видеоконференции.

«Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост», – цитирует Байдена Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось о том, что президент РФ изложит подходы России «в контексте налаживания международного сотрудничества, направленного на преодоление последствий изменения климата».