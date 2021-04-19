Владимир Путин вновь «столкнется» с Джо Байденом – назначена дата онлайн-встречи

Политика

Президент России Владимир Путин принял предложение лидера Соединенных Штатов Америки принять участие в международном климатическом саммите, который состоится в этом году в формате видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Событие вновь столкнет глав государств уже через пару дней – 22 апреля.

«Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.

Добавим, что в саммите примут участие представители свыше 40 стран. О том, что Байден пригласил Путина на мероприятие, стало известно еще в конце марта. Сначала в Кремле упорно отрицали получение соответствующего предложения, а после продолжительно отмалчивались о решении главы РФ, вероятно, выжидая подходящего момента.