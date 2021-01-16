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Политика
Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря
16 января, 2021 17:24
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Wikimedia
Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Виктория Нуланд являлась представителем США в НАТО во время президентства Буша младшего, а также занимала пост представителя по делам Азии и Европы во время президентства Барака Обамы. Виктория Нуланд в совершенстве владеет русским и французским языками.
Во время украинских политических волнений в 2013 году Виктория Нуланд проявила свои чувства подарив протестующим печенье и иную выпечку, сообщает издание «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что визит Виктории Нуланд в Албанию связан со стремлением усилить влияние Тираны.
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