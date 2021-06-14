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Политика
Джо Байден собирается донести до Владимира Путина «жесткие послания»
14 июня, 2021 13:41
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Pool/Keystone Press Agency
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о том, что ему известна тактика поведения, которую избрал президент США Джо Байден для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
«Я знаю, что президент Байден донесет довольно жесткие послания до президента Путина в ближайшие несколько дней», — сказал он.
Джонсон столкнулся с Байденом на саммите G7.
Напомним, встреча лидеров двух государств — РФ и США — состоится в Женеве 16 июня.
Ранее сообщалось о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил раздать студентам оружие, поскольку «мир одурел вообще».
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