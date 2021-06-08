Джо Байден сможет сохранить мирное небо над США после «каких-нибудь торгов» с Владимиром Путиным
Бывший специальный помощник 40-го президент США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу дал несколько рекомендаций текущему лидеру Штатов Джо Байдену перед встречей с главой России Владимиром Путиным.
Он убеждён, что конфликтовать с Россией — всё равно что вставлять палки себе в колёса. Если РФ станет еще теснее контактировать с Китаем, США окажется под угрозой. Чтобы не допустить возникновение дополнительных проблем, необходимо пойти на сделку с РФ, стабилизировать отношения. По словам Бэндоу, в первую очередь лидеры государств должны обсудить тему, связанную с вмешательством в выборы. Он отметил, что США в этом вопросе больше виновны, чем РФ. Также необходимо запретить «операции» в киберпространстве, убеждён экс-помощник президента.
В заключение он посоветовал Байдену пойти «на какой-нибудь торг» с Путиным. Например, в области борьбы с терроризмом, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский «держит в рабстве» подчиненных. Депутат из Перми обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием вмешаться.