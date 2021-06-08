Депутат ЛДПР требует возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского за «партийное рабство»
Депутат городской думы Перми от Либерально-демократической партии России Илья Лисняк обратился к главе СК страны Александру Бастрыкину с требованием привлечь лидера партии Владимира Жириновского, а также его коллег к ответственности за «партийное рабство». Все дело в том, что Лисняк с марта месяца пытается выйти из ЛДПР, но его заявление не особо торопятся рассматривать. Депутат убеждён — таким образом ему хотят запретить принимать участие в сентябрьских выборах в краевое Заксобрание.
Он отметил в своём заявлении Бастрыкину, что помимо Жириновского препятствуют осуществлению его избирательных прав куратор Пермского края по линии ЛДПР Олег Лавров, а также координатор регионального отделения, депутат Заксобрания края Олег Постников.
«Руководство ЛДПР нарушает Уголовный кодекс и делает это с использованием служебного положения», — цитирует Лисняка «Коммерсантъ».
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