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Политика
Джо Байден сделал заявление о предстоящей встрече с Владимиром Путиным
11 мая, 2021 05:03
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Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Заявление об этом прозвучало в Белом Доме, где глава государства говорил о борьбе с COVID-19 и экономическими последствиями в результате пандемии. Говоря об атаке хакеров на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, Байден сообщил, что «вирус-вымогатель... находится в России», сообщает «Рен ТВ.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку хакеров на ИТ-инфраструктуру компании Colonal Pipeline совершила группа неизвестных злоумышленников.
При этом данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, пока нет.
Ранее по теме: Санкции отменяются: Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы
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