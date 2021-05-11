Джо Байден сделал заявление о предстоящей встрече с Владимиром Путиным

Политика

Американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление об этом прозвучало в Белом Доме, где глава государства говорил о борьбе с COVID-19 и экономическими последствиями в результате пандемии. Говоря об атаке хакеров на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, Байден сообщил, что «вирус-вымогатель... находится в России», сообщает «Рен ТВ.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку хакеров на ИТ-инфраструктуру компании Colonal Pipeline совершила группа неизвестных злоумышленников.

При этом данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, пока нет.