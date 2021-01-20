Политика

Вступивший в должность президента США Джо Байден опубликовал первое сообщение в президентском аккаунте в соцсети Twitter.

Он сообщил, что сразу же после инаугурации направился в кабинет президента в Белом доме, чтобы приступить к работе.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям», — говорится в посте президента США.

Напомним, Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов. Его инаугурация прошла 20 января. Главной целью своей работы в должности главы страны он назвал объединение США, передаёт «РБК».

Ранее стали известны цели Джо Байдена на посту президента США.