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Политика
Джо Байден «пригрозил» поставить Америку на ноги
29 апреля, 2021 08:09
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Andrew Harnik - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look press
«Америка снова встает на ноги». Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего первого обращения к конгрессу.
По словам Байдена, ему досталась «охваченная кризисом» страна. В США самая тяжелая экономическая ситуация со времен Великой депрессии, страшная пандемия коронавируса и невиданные атаки на американскую демократию, пишет «РИА Новости».
Перечислив все угрозы и вызовы для США, Байден заявил, что после ста дней его президентства он с уверенностью может сказать, что «Америка снова встает на ноги».
Джо Байден не смог ответить на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным.
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