Джо Байден «пригрозил» поставить Америку на ноги

Политика

«Америка снова встает на ноги». Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего первого обращения к конгрессу.

По словам Байдена, ему досталась «охваченная кризисом» страна. В США самая тяжелая экономическая ситуация со времен Великой депрессии, страшная пандемия коронавируса и невиданные атаки на американскую демократию, пишет «РИА Новости».

Перечислив все угрозы и вызовы для США, Байден заявил, что после ста дней его президентства он с уверенностью может сказать, что «Америка снова встает на ноги».

Джо Байден не смог ответить на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным.