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Джо Байден не смог ответить на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 07:13
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 07:13
1 мин
Al DragoKeystone Press Agency Global Look press
Al DragoKeystone Press Agency Global Look press

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не смог ответить на самый главный вопрос.

Журналисты спросили Байдена о том, какие условия он намерен выдвинуть для организации американо-российского саммита с участием президента России Владимира Путина.

«Я обсужу это в другой день», - цитирует Байдена «РИА Новости».

Напомним, Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.

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Владимир Путин
Политика
Россия
Джо Байден
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