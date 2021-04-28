Джо Байден не смог ответить на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным

Политика

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не смог ответить на самый главный вопрос.

Журналисты спросили Байдена о том, какие условия он намерен выдвинуть для организации американо-российского саммита с участием президента России Владимира Путина.

«Я обсужу это в другой день», - цитирует Байдена «РИА Новости».

Напомним, Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.