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Политика
Джо Байден не смог ответить на вопрос о предстоящей встрече с Владимиром Путиным
28 апреля, 2021 07:13
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Al DragoKeystone Press Agency Global Look press
Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не смог ответить на самый главный вопрос.
Журналисты спросили Байдена о том, какие условия он намерен выдвинуть для организации американо-российского саммита с участием президента России Владимира Путина.
«Я обсужу это в другой день», - цитирует Байдена «РИА Новости».
Напомним, Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.
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