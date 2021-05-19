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Политика

Джо Байден предложил журналистке убиться ради получения ответа на вопрос об Израиле

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 11:41
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 11:41
2 мин
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз высказался в довольной острой форме. Он запретил журналистке задавать вопрос об израильско-палестинском конфликте во время визита на сборочный завод компании Ford в Дирборне в штате Мичиган и пригрозил ей тем, что она может оказаться под колесами автомобиля, за который он вот-вот должен сесть.

«Нет, вы не можете, если только не окажетесь перед машиной, когда я наступлю на газ. Я просто шучу», – сказал ей Байден.

Шутка вызвала пару смешков у пресс-корпуса, но в основном провалилась.

Известно, что в Дирборне проживает одно из самых больших арабоамериканских поселений в стране. В минувшие выходные и на этой неделе в пригороде Детройта прошли протесты в поддержку палестинцев в Газе на фоне продолжающегося насилия на Ближнем Востоке между ХАМАСОМ и Израилем, передает CNN.

Ранее министр иностранных дел РФ обрушился с критикой на британского журналиста.

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ТЕГИ
США
Израиль
Журналисты
Джо Байден
Шутка
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