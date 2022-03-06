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Политика
Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому военную помощь
6 марта, 2022 09:57
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Фото скриншот из видео
Лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых обсудили новую помощь для Киева. Об этом сообщили в Белом доме.
Переговоры прошли в телефонном формате. Обсуждалась специальная военная операция России и ситуация на Украине.
Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
Также обсуждались детали переговоры украинской и российской делегаций, прошедшие в Беларуси, пишет «ПолитЭксперт».
Байден пообещал наращивать военную, гуманитарную и экономическую помощь Киеву.
Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для изготовления «грязной» бомбы.
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