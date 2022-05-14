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Политика
Джо Байден «передал» пост президента США Камале Харрис
14 мая, 2022 10:14
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Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский лидер Джо Байден в очередной раз оконфузился, «отдав» свой пост вице-президенту Соединенных Штатов Камале Харрис. Курьезный случай произошел на саммите США — АСЕАН.
Саммит США — АСЕАН проходил в Вашингтоне. Байден, произнося свою речь о процветании и развитии Индо-тихоокеанского региона, внезапно назвал Харрис президентом.
«Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», - заявил Байден, удивив присутствующих, пишет «ПолитЭксперт».
Джо Байден не смог выговорить два слова в своей антироссийской речи.
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