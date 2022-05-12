Новости – Происшествия
Происшествия
Джо Байден споткнулся на трапе самолета
12 мая, 2022 16:15
1 мин
1 мин
Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу Борта номер. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс. Байден, поднимаясь по трапу, споткнулся и на мгновение потерял равновесие.
Однако затем он подрой походкой поднялся на борт самолета, на всякий случай, держась правой рукой за поручни трапа, пишет «РИА Новости».
Джо Байден не смог выговорить два слова в своей антироссийской речи.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости