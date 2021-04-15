Джо Байден объяснил новые санкции против России исходящей от нее угрозой

Политика

Президент США Джо Байден объяснил введение санкций против России 15 апреля. По его словам, ограничения обусловлены «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от Москвы.

Байден считает, что вредоносноая активность России угрожает экономике, внешней политике и национальной безопасности страны. Президент напомнил, что российские власти и структуры организовали кибератаки против госорганов США, пытались вмешаться в выборы, угрожали безопасности партнеров Штатов. Москва преследовала журналистов и пыталась влиять на иностранные правительства, указал Байден.

Все перечисленное представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу, приводит заявление американского лидера Lenta.ru.

Ранее Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов и введении санкций против 16 граждан из России и 16 компаний. Москва гарантировала зеркальный ответ.