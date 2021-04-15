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Политика

Джо Байден объяснил новые санкции против России исходящей от нее угрозой

Лилия Караева
15 апреля, 2021 16:34
1 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 16:34
1 мин
Джо Байден
Whitehouse.gov

Президент США Джо Байден объяснил введение санкций против России 15 апреля. По его словам, ограничения обусловлены «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», исходящей от Москвы.

Байден считает, что вредоносноая активность России угрожает экономике, внешней политике и национальной безопасности страны. Президент напомнил, что российские власти и структуры организовали кибератаки против госорганов США, пытались вмешаться в выборы, угрожали безопасности партнеров Штатов. Москва преследовала журналистов и пыталась влиять на иностранные правительства, указал Байден.

Все перечисленное представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу, приводит заявление американского лидера Lenta.ru.

Ранее Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов и введении санкций против 16 граждан из России и 16 компаний. Москва гарантировала зеркальный ответ.

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