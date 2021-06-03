Джо Байден назвал май пятнадцатым месяцем года — разучился считать
Президент Соединённых Штатов Америки продолжает удивлять людей своими оговорками. На сей раз он ошибся в подсчётах, назвав май 15-м месяцем текущего года.
Лидер США рассказывал о том, как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекцией в стране,. Как оказалось, с января текущего года, то есть «за 15 месяцев» число суточных заражений COVID-19 значительно снизилось.
Однако в Белом доме немного скорректировали заявление президента — в тексте цифра «15» зачеркнута, а рядом с ней в квадратных скобках красуется «5-ка», передает РИА Новости.
К слову, Байден ранее неверно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина, а также перепутал эскалацию с вакцинацией.
Также президент Штатов не так давно предложил журналистке убиться ради получения ответа на вопрос об Израиле.