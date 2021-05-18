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Политика

Джо Байден хочет вывести США в лидеры по поставке вакцин и обогнать Россию

Дмитрий Байков
18 мая, 2021 07:44
1 мин
Дмитрий Байков
18 мая, 2021 07:44
1 мин
Oliver ContrerasKeystone Press Agency/Global Look press
Oliver ContrerasKeystone Press Agency/Global Look press

США поставят больше вакцин от коронавируса, чем Россия и Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

По его словам, в ближайшие шесть недель США намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от коронавируса и превзойдут поставки препарата любой страны, включая Россию и Китай, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после регистрации цены. Препарат станет четвертой российской вакциной против коронавируса.

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