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Политика
Джо Байден хочет вывести США в лидеры по поставке вакцин и обогнать Россию
18 мая, 2021 07:44
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Oliver ContrerasKeystone Press Agency/Global Look press
США поставят больше вакцин от коронавируса, чем Россия и Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.
По его словам, в ближайшие шесть недель США намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от коронавируса и превзойдут поставки препарата любой страны, включая Россию и Китай, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт».
«Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот после регистрации цены. Препарат станет четвертой российской вакциной против коронавируса.
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