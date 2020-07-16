Две страны присоединились к обвинениям в атаках на данные по COVID-19 в адрес России

Политика

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Вслед за Великобританией, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от коронавируса с помощью хакерских атак.

Агентство национальной безопасности США заявило, что киберпреступники «могут похищать информацию и интеллектуальную собственность», которая связана с исследованиями в области вакцин против COVID-19. Агенство называет хакерскую группировку APT29, которая, по версии агентства, проводила атаки, связаной с российскими спецслужбами.

Канадское агентство Cyber Center также заявляет, что названые хакеры ответственны за «эту злонамеренную деятельность и почти наверняка действуют как часть российских разведывательных служб».

РБК сообщает, что в Кремле обвинения назвали голословными.

Ранее представители служб безопасности Великобритании сообщили, что хакеры, финансируемые российскими властями, нацелились на британские, американские и канадские организации, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.