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Политика
Две страны — важнейшие партнеры России — поздравили Афганистан с «новым правительством»
14 сентября, 2021 14:52
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Hussain Ali/Keystone Press Agency
Радикальное исламистское движение «Талибан»* заявило сегодня, 14 сентября, о том, что некоторые государства начали поздравлять Афганистан с «новым правительством». По словам представителя движения, соответствующие сообщения республика получила уже от китайского посла и Министра иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о новых протестах в Афганистане. Жители просят талибов* не выгонять их из собственных домов.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.
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