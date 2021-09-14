Свыше тысячи афганцев вышли на акцию протеста — талибы* выгоняют их из собственных домов
Свыше тысячи жителей Афганистана вышли на акцию протеста в провинции Кандагар. Они обратились к представителям радикального исламистского движения «Талибан»* с просьбой не выгонять их из собственных домов.
Как оказалось, талибы* собираются разместить свои подразделения на территории армейского гарнизона, который находится между первым и 13-м районами Кандагара. Но дело в том, что здесь вот уже несколько десятилетий проживают афганцы, построившие себе собственноручно помещения для жизни. Они отмечают, что испытывают серьезные финансовые трудности и не могут просто так покинуть место жительства. Кроме того, радикалы запретили населению что-либо выносить из дома, то есть покинуть территории необходимо с пустыми руками. Протестующие выступили против подобных решений, принимаемых талибами*, передает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что Россия собирается отправить гуманитарную помощь в Афганистан.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.