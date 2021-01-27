Политика

На прошлой неделе на Украине возбудили два уголовных дела – против новоиспеченного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и экс-лидера Украины Петра Порошенко.

«Зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины», – цитирует адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя Telegram-канал интернет-портала Klymenko Time.

По словам Голованя, за этими делами стоит внефракционный народный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Ранее сообщалось о том, что Украина обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма из-за поддержки жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР деньгами. Возбуждено дело против него и его коллег.