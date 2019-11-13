«Дружба» без контрактов. Металлические финики Египта

Россия надеется на новые контракты с Египтом в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Такой вывод следует по итогам визита в Каир министра обороны РФ Сергея Шойгу, где он провёл встречу с президентом страны, маршалом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и министром обороны и военной промышленности генерал-полковником Мухаммадом Заки.

«С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных вооружённых сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства… Со своей стороны стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества», — сказал Шойгу

Министр обороны назвал Каир «важнейшим стратегическим партнёром» Москвы в Северной Африке и на Ближнем Востоке. По его словам, РФ заинтересована «в лидирующей позиции» Египта в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности. Также Шойгу поблагодарил Ас-Сиси «за тёплый прием, оказанный российской делегации».

Министр обороны приехал не один. Помимо него, в Каир прилетели заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор «Рособоронэкспорта» Олег Маркеев, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Состав российской делегации свидетельствует о том, что на переговорах обсуждались параметры будущих оружейных контрактов и перспективы организации производства отдельных видов военной или гражданской продукции на территории Египта.

Военно-техническая пауза

Визит Шойгу в Каир состоялся после завершения российско-египетских учений ПВО «Стрела дружбы — 2019». Ранее оба государства проводили манёвры «Защитники дружбы» с участием десантных подразделений. Совместные учения — дань не только потеплевшим политическим отношениям, но и весьма неплохой способ рекламы отечественного оружия.

В этом году египетские военные получили возможность понаблюдать за работой расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», ПЗРК «Игла-С», самоходных установок «Шилка-М4». Управление смешанной группировкой ПВО осуществлялось с помощью автоматизированной системы «Поляна-Д4М1».

По данным российских изданий, в 2013-2015 годы Москва и Каир заключили серию контрактов по линии ВТС общей стоимостью около 5 миллиардов долларов. Арабская республика закупила у РФ подвижные береговые комплексы К300П «Бастион», противотанковые комплексы, вертолёты Ми-35, Ми-28, Ми-25, Ка-25, ЗРК «Тор-2МЭ», до 70 истребителей МиГ-29 М/М2 и различные боеприпасы. Во многом благодаря экспортным сделкам с Египтом проект МиГ-29 остался на плаву.

По информации египетских СМИ, Каир проявляет интерес к ЗРК ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, включая С-300 ПМУ2 «Фаворит», С-400 «Триумф». Также Египет присматривается к истребителям Су-35, вертолётам Ка-52К «Катран», бортовому комплексу ПВО «Президент-С», противотанковым комплексам «Корнет», дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.3 «Варшавянка».

Египетская армия в значительной степени оснащена устаревающим советским и американским оружием. Экономические возможности страны не позволяют провести радикальную модернизацию вооружённых сил. Тем не менее, было бы неправильным недооценивать роль Каира на мировом оружейном рынке. Египет — второй после Алжира покупатель отечественного вооружения в Северной Африке

Однако с 2016 года между Москвой и Каиром продолжается пауза по линии ВТС. Последним актом военно-технического сотрудничества, получившего огласку в СМИ, стала передача Египту двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль», которые Франция отказалась отдавать РФ из-за конфликта на востоке Украины. При этом Каир до сих пор не приобрёл «Катраны», которые создавались специально для «Мистралей».

Очевидно, что Москва желает прекратить затянувшуюся паузу в военно-техническом сотрудничестве с Египтом и посылает партнёру соответствующие сигналы. Об этом отчётливо свидетельствуют несколько льстивые заявления Шойгу о «важном стратегическом партнёрстве» Египта с РФ и о готовности России укреплять обороноспособность республики.

На сегодняшний день Каир (по крайней мере публично) не проявляет рвения заключать с РФ новые контракты. В июньском интервью ТАСС министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что «каких-либо конкретных планов по существующим или будущим контрактам нет», хотя признал необходимость замены советского арсенала (видимо, на новую российскую технику).

Чартер в обмен на оружие

Одна из причин, по которым Каир тормозит (причём искусственно) развитие военно-технического сотрудничества с Москвой, связана с сохраняющимся с ноября 2015 года запретом РФ на рейсы в республику, включая чартерные перевозки.

Данная санкция была введена после взрыва самолёта А321 российской компании «Когалымавиа» (сейчас — Metrojet) над Синайским полуостровом. Теракт произошёл 31 октября 2015 года. Жертвами стали все находившиеся на борту 224 человека.

Как выяснило российское следствие, бомбу на лайнер пронёс один сотрудников аэропорта, связанный с местными исламистами. Каир первые месяцы пытался отрицать факт теракта, несмотря на результаты экспертиз, указывающих на вину боевиков. Причина такого поведения Египта понятна — проблемы в сфере безопасности лишают его потока российских туристов, причём надолго. Так, собственно, и произошло

С 2017 года Каир утверждает, что выполнил весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в аэропортах. Как заявил Шукри, власти республики «в полной мере» используют опыт и технологии, предоставляемые российской стороной для обеспечения безопасности гражданской авиации и аэропортов.

«Мы не можем на 100% устранить террористическую угрозу, но мы можем гарантировать стопроцентно эффективные усилия. И думаю, что мы очень близки к достижению нашей общей цели — возобновлению чартерного авиасообщения по туристическим направлениям», — отметил глава МИД Египта

Дата запуска чартерного авиасообщения с Египтом неоднократно переносилась. Велика вероятность, что решение этого вопроса египетская сторона напрямую увязывает с заключением оружейных контрактов. Однако у Москвы, видимо, нет уверенности в том, что теракты против российских граждан не повторятся.

Несмотря на шероховатости в двусторонних отношениях, федеральные СМИ не стесняются петь оды Каиру, который якобы разворачивается лицом к нашей стране и поворачивается пятой точкой к США. Набирает популярность точка зрения о том, что отношения двух государств приближаются к уровню 1960-х годов.

При этом те же люди не любят напоминать, как закончилась «дружба» Москвы и Каира. Египет не только бездарно проиграл несколько войн Израилю, а потом заключил с ним прочный мир, но и перешёл в 1970-е годы на сторону США, превратившись в послушного американского сателлита.

Политика Каира, как и многих ближневосточных государств, отличается непоследовательностью из-за постоянных революционных волнений. Только за последние годы Египет «трясло» дважды

Ас-Сиси де-факто возглавляет Египет с 2013 года (де-юре — с 2014 года), сместив с поста президента-исламиста Мохаммеда Мурси. За это время радикальных положительных перемен в республике не произошло, терроризм по-прежнему не побеждён и куда повернётся египетский флюгер в обозримой перспективе можно только гадать.