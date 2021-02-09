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«Другим больше достанется»: Дмитрий Песков ответил на отказ Украины от «Спутника V»

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 13:30
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 13:30
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нежелание украинских властей приобретать российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, спрос на отечественный препарат в мире настолько велик, что отказ Киева пойдет нам только на руку.

«Что касается того, что [президент Украины Владимир] Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», – сказал Песков.

Также он подчеркнул, что в настоящее время потенциал производства «Спутника V» в России не позволяет оперативно реагировать на интерес к вакцине из-за рубежа, «прилагаются титанические усилия», чтоб ускорить процесс, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что «Спутник V» готов к подаче заявки на регистрацию на рынке Евросоюза.

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Дмитрий Песков
Кремль
коронавирус
Спутник V
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