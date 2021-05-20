Донос о признании «Медузы» иноагентом написал член ОНК

Политика

Стала известно, кто написал заявление, из-за которого Министерство юстиции РФ внесло онлайн-издание Meduza в реестр СМИ-иноагентов. Выяснилось, что за этим делом стоял член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

Как рассказала юрист Анастасия Буракова, представляющая интересы издания, Ионов не поленился написать 20-ти страничный текст в Роскомнадзор о необходимости признать средство массовой информации, созданное экс-главредом Lenta.ru Галиной Тимченко, иностранным агентом.

Позже заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев подчеркнул, что Ионов больше не является членом ОНК, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что исчезновение онлайн-издания Meduza никто в РФ и не заметит.