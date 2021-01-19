Дональда Трампа обвинил в беспорядках его же соратник по партии

Политика

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп ответственен за беспорядки в здании Конгресса, которые произошли 6 января. Трамп спровоцировал протестующих.

«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом (Трампом) и другими влиятельными людьми», - заявил Макконнелл во время выступления на заседании верхней палаты Сената.

Он добавил, что инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена будет «мирной и успешной», передаёт «ТАСС».

Напомним, официальная передача власти новому президенту США должна состояться 20 января. В её преддверии власти усилили меры безопасности в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что «ядерный чемоданчик» с кодами запуска ядерных ракет, даже после инаугурации, уедет из Вашингтона вместе с Трампом.