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Дональда Трампа обвинил в беспорядках его же соратник по партии

Антон Мельников
19 января, 2021 22:01
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 22:01
1 мин
Youtube / C-SPAN / Митч Макконнелл
Youtube / C-SPAN / Митч Макконнелл

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп ответственен за беспорядки в здании Конгресса, которые произошли 6 января. Трамп спровоцировал протестующих.

«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом (Трампом) и другими влиятельными людьми», - заявил Макконнелл во время выступления на заседании верхней палаты Сената.

Он добавил, что инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена будет «мирной и успешной», передаёт «ТАСС».

Напомним, официальная передача власти новому президенту США должна состояться 20 января. В её преддверии власти усилили меры безопасности в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что «ядерный чемоданчик» с кодами запуска ядерных ракет, даже после инаугурации, уедет из Вашингтона вместе с Трампом.

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США
Дональд Трамп
беспорядки
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