Политика

Американская телекомпания CNN сообщила, что 20 января, во время инаугурации Джо Байдена, состоится передача новому президенту «ядерного чемоданчика» с пусковыми кодами от ядерного оружия США. Передача состоится даже если Байден не встретится с оканчивающим президентство Дональдом Трампом.

Согласно плану, Дональд Трамп покинет Вашингтон до того, как Байден вступит в должность. При этом, согласно законам США, действующий президент всегда должен носить «ядерный чемодан» с собой. Тем не менее, такое расхождение во времени не помешает процессу передачи «чемоданчика». CNN выяснила, что «ядерных чемоданчиков» на самом деле несколько. Один экземпляр будет передан Байдену, в то время как другой останется с Трампом, который уедет во штат Флорида, передаёт «ТАСС».