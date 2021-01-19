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«Ядерный чемоданчик» уедет из Вашингтона вместе с Трампом даже после инаугурации Байдена

Антон Мельников
19 января, 2021 21:04
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 21:04
1 мин
Pixbay
Pixbay

Американская телекомпания CNN сообщила, что 20 января, во время инаугурации Джо Байдена, состоится передача новому президенту «ядерного чемоданчика» с пусковыми кодами от ядерного оружия США. Передача состоится даже если Байден не встретится с оканчивающим президентство Дональдом Трампом.

Согласно плану, Дональд Трамп покинет Вашингтон до того, как Байден вступит в должность. При этом, согласно законам США, действующий президент всегда должен носить «ядерный чемодан» с собой. Тем не менее, такое расхождение во времени не помешает процессу передачи «чемоданчика». CNN выяснила, что «ядерных чемоданчиков» на самом деле несколько. Один экземпляр будет передан Байдену, в то время как другой останется с Трампом, который уедет во штат Флорида, передаёт «ТАСС».

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США
Дональд Трамп
Джо Байден
ядерное оружие
1 мин
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