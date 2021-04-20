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Дональд Трамп захотел «быть в хороших отношениях» с Владимиром Путиным

Артем Денисов
20 апреля, 2021 06:06
1 мин
Артем Денисов
20 апреля, 2021 06:06
1 мин
Pixabay
Pixabay

Американские власти должны наладить отношения с Москвой, а не толкать ее в объятия Китая.

«Быть в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к Китаю», - заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, в настоящее время Россия и КНР набирают силу сообща, сообщает ТАСС.

13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

После разговора рубль укрепился, а фондовый рынок пошел вверх.

Ранее по теме:  Разговор Владимира Путина с Джо Байденом оказал сильное влияние на рубль
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