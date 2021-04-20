Дональд Трамп захотел «быть в хороших отношениях» с Владимиром Путиным

Политика

Американские власти должны наладить отношения с Москвой, а не толкать ее в объятия Китая.

«Быть в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к Китаю», - заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, в настоящее время Россия и КНР набирают силу сообща, сообщает ТАСС.

13 апреля Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить вопросы взаимоотношениях двух стран.

После разговора рубль укрепился, а фондовый рынок пошел вверх.