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Дональд Трамп отрёкся от сторонников превосходства белой расы

Антон Мельников
1 октября, 2020 00:06
2 мин
в
Flickr

Президент США Дональд Трамп сообщил, что никогда не поддерживал последователей идеи о превосходстве белой расы. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в штат Миннесота, где должен выступить на предвыборном митинге.

«Я всегда осуждал это в любой форме», — заявил Трамп журналистам перед вылетом на митинг в Миннесоте.

Вопрос журналистов об отношении к последователям расизма вероятно вызван недавними дебатами Трампа с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. На них Трамп призвал членов ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») не вмешиваться в протесты, которые проходят по стране.

«Я не знаю, кто такие Proud Boys, но кто бы они ни были, им надо оставаться в стороне и дать правоохранительным органам выполнять свою работу», — цитируют президента США «Известия».

Движение Proud Boys появилось в 2016 году. Её члены отвергают концепцию политкорректности и феминизма. При этом в движении отмечают, что не относятся к националистам и не разделяют идею превосходства белой расы.

Ранее наналитики назвали прошедшие дебаты Трампа и Байдена «дном президентской политики».

темы
США
Дональд Трамп
расизм
2 мин