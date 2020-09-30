Аналитики: дебаты Трампа и Байдена - «дно президентской политики»

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Эксперты и журналисты США назвали неприемлемым качество дебатов, которые состоялись между главой Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

«Это были худшие дебаты в истории США и очередное свидетельство того, что Трамп не уважает правил и не проявляет учтивости или уважения к демократическим нормам», — считает профессор Стэнфордского университета Лэрри Даймонд.

«Президент слишком часто перебивал, Байден делал ответные выпады, и в итоге успешное выступление не показал ни один кандидат», считает бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем Ари Флейшер.

Дебаты стали «новым дном президентской политики, верхним пределом национального позора», считает основатель и редактор издания Politico Джон Харрис.

В ходе споров оба кандидата перебивали модератора Криса Уоллеса. Байден неоднократно выражал недовольство поведением Трампа и даже попросил того «заткнуться», а также назвал «клоуном», «расистом» и «худшим президентом в истории».

Согласно опросам, победу на дебатах одержал Байден. 48% респондентов, наблюдавших за дебатами, признали победителем демократа, 41% — Трампа, сообщает РБК.

Ранее Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ.

Как отметил глава Белого дома, он сам готов на эту проверку. Как считает Трамп, Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.

По мнению Трампа, без запрещенных препаратов Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне.