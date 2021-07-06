«Должен положить конец»: Евросоюз отреагировал на приговор бывшему сопернику Лукашенко
Евросоюз потребовал от властей Беларуси без промедления освободить собиравшегося баллотироваться в президенты республики бизнесмена Виктора Бабарико. Кроме того, ЕС требует отпустить всех лиц, которые были задержаны по политическим мотивам. Об этом заявил представитель Европейской дипломатической службы Петера Стано.
«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав», — говорится в заявлении.
В обращении подчеркивается, что белорусские власти должны прекратить преследования и осудить тех, что виновен в жестокости в отношении оппозиции.
«Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности», — сообщается в тексте.
Также Стано сообщил, что Евросоюз призывает власти республики вступить в диалог с гражданским сообществом и оппозицией Беларуси при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отмечает, что такое взаимодействие должно в итоге привести к проведению в стране новых справедливых и свободных выборов.
Кроме того, в заявлении указывается, что ЕС оставляет за собой право принять дополнительные санкционные меры в отношении Минска, отмечает Telegram-канал «TUT.BY новости».
Ранее белорусский Верховный суд приговорил экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Бизнесмен считался самым сильным конкурентом Александра Лукашенко на выборах в августе 2020 года.