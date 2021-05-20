Документ о взрывах во Врбетице пролежал на столе у Земана без внимания 10 дней

Политика

Секретный документ о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты спецслужб России, десять дней лежал у президента Чехии Милоша Земана, однако никто из сотрудников ему об этом не доложил.

Как сообщает пражское интернет-издание Deník N, таким образом, глава государства сообщил правду, когда заявил, что о взрыве узнал 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека.

Секретное сообщение поступило 7 апреля, когда об этом получили информацию и избранные члены правительства. Выступая с телеобращением к согражданам, Земан утверждал, что с сообщением о Врбетице ознакомился 17 апреля, когда Бабиш и Гамачек информировали его о запланированной высылке 18 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в апреле Прага обвинила Россию в причастности к взрыву во Врбетице. Республика выслала из столицы 18 российских дипломатов. В ответ на это Россия выдворила со своей территории 20 представителей Чехии. Позднее были обнародованы имена конкретных спецагентов РФ, которые считаются причастными ко взрыву.