Дочь-балерина Игоря Шувалова заработала больше глав «Газпрома» и «Сбербанка»

Политика

22-летняя Мария Шувалова - дочь главы госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова - зарабатывает больше глав «Сбербанка» и «Газпрома» Германа Грефа и Алексея Миллера. Об этом сообщил источник, получивший данные из базы Федеральной налоговой службы.

В 2018 году она заработала 2 млрд рублей - 851 тыс. рублей (около 71 тыс. в месяц) в Большом театре, где она исполняет балетные танцы, и 2 062 326 565 рублей в компании «КСП Капитал управление активами».

Для сравнения, глава «Газпрома» Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а руководитель «Сбербанка» Греф - 1 млрд.

Фирма, в которой числится Мария Шувалова, занимается предоставлением услуг «по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц». Она принадлежит бизнесмену Сергею Котляренко - однокурснику Шувалова.

Как обратил внимание Telegram-канал Baza, чистая прибыль компании за 2018 год составила 63 млн рублей, что в 33 раза меньше зарплаты Марии.

В «КСП Капитал управление активами» отрицают, что Шувалова занимает какую-либо должность. Там заверили, что Мария Шувалова никогда не получала зарплату от этой фирмы.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова решила заняться новым бизнесмом и поставлять китайские тесты от коронавируса в российские госучреждения.