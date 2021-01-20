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Дочь кремлевского чиновника решила тихо заработать на коронавирусе

Лилия Караева
20 января, 2021 15:51
1 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 15:51
1 мин
Елизавета Пескова
Kanobu.ru

Компания Елизаветы Песковой - дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - решила заняться новым проектом и поставлять китайские тесты на коронавирус в государственные и частные клиники. Накануне была открыта вакансия менеджера по тендерам в фармацевтической сфере, но после того, как на это обратили внимание СМИ, ее сняли.

При попытке посмотреть вакансию сообщается, что она недоступна. Сайт поиска работы hh.ru объяснил «Открытым медиа», что это означает: работодатель удалил или скрыл вакансию, хотя может ее опубликовать в будущем.

Ранее стало известно, что ресторанная сеть «Сеть столичных бистро», в которой есть десятипроцентная доля Песковой, планирует найти сотрудника для участия в тендерах на поставку тестов Maccura.

В декабре 2020 года налоговая заподозрила Пескову в создании «фирмы-однодневки».

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бизнес
коронавирус
Елизавета Пескова
1 мин
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