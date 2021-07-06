«Доброта, эмпатия и человечность»: Вячеслав Володин рассказал о самом сильном политике мира

Политика

Россиянам необходимо сделать всё, чтобы Владимир Путин оставался президентом РФ как можно дольше. Он – самый сильный политик мира, при этом отличается добротой и человечностью. Таким отношением к нынешнему российскому президенту поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше», - заявил он.

Володин пояснил, что при Путине страна «станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн». Он убежден, что даже если у России возникнут серьезные проблемы, такие как санкции, сейчас страна переживет их «намного менее болезненно», чем в предыдущие исторические периоды.

Спикер ГД считает, что сильнейшим политическим игроком является именно Путин.

«Сегодня в мире политика сильнее Путина нет», — сказал Володин в беседе с журналистами.

Он пояснил, что нынешний глава РФ «многое делает для страны». При этом спикер не думает, что кто-то сможет стать более эффективным на этом посту.

Володин также отметил личные качества Путина. По его словам, их нечасто можно встретить у людей на таких высоких постах.

«У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающих такие должности: доброта, эмпатия и человечность», — отметил он.

Спикер ГД подчеркнул, что при этом Путин обладает высокой эффективностью, «жесткостью и огромной работоспособностью», передаёт «ТАСС».

Отметим, после принятия поправок российскую Конституцию, нынешний глава РФ может баллотироваться еще на два срока. Таким образом, Владимир Путин может быть президентом страны до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Ранее свою оценку личности и качествам Путина дал французский актер театра и кино Ален Делон. Об этом рассказывается в нашем материале.