Наплевавший на критику кумир тысяч советских женщин высказался о Владимире Путине

Культура

Французский актер театра и кино Ален Делон поделился своим мнением о деятельности президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в беседе с французскими СМИ.

Делон рассказал, что в прошлом ему довелось видеться с нынешним главой лично. Актер высоко оценил способность Путина управлять большой страной на протяжении более 20 лет.

«Он (Путин – прим) очень способный человек, - сказал Делон. - Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает».

Актер добавил, что не знает как нынешний глава РФ добивается этого, но уверен, что «это весьма непросто».

Делон также подчеркнул, что его комментарий в адрес Путина может вызвать критику, но это его не беспокоит.

Также бывший секс-символ высказался о действующем президенте США Джо Байдене. По его словам, живя в Америке, он бы проголосовал именно за Байдена.

«Мне нравится Байден, то, что он делает, равно как и его прежняя жизнь», - приводит слова актёра «ТАСС».

Напомним, за свою карьеру 85-летний Делон обрел статус одного из самых известных актеров Франции. В 60-80-х годах он фактически был кумиром и секс-символом для жителей многих стран, в частности СССР. Также Делон запомнился на постсоветском пространстве благодаря песне группы «Наутилус Помпилиус» - «Взгляд с экрана».